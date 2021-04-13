شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعدل موعد مران الزمالك وتأجيل قائمة المعسكر بعد نتيجة مسحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الزمالك تعديل موعد مران الفريق اليوم الثلاثاء لينطلق في تمام التاسعة مساء بدلا من موعده في الحادية عشرة صباحا.

وجاء قرار كارتيرون بتعديل موعد المران لمنح الفرصة للاعبين للإفطار مع أسرهم في أول أيام شهر رمضان المبارك.

ويستعد الفريق لمواجهة حرس الحدود المقرر لها غد الأربعاء المقبل، على ستاد السويس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الكأس.

وتأتي المسحة الطبية للفريق ضمن البروتوكول المتبع قبل مواجهات الزمالك في بطولتي الدوري المصري وكأس مصر.

وينتظر الجهاز الطبي نتيجة المسحة وتسليمها للجهاز الفني لاعلان القائمة التى ستنتظم في المعسكر المغلق اليوم

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