شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر إلي السويس اليوم استعدادًا لمواجهة حرس الحدود بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكرا مغلقا اليوم الثلاثاء في أحد فنادق مدينة السويس، استعدادا لمواجهة حرس الحدود.

ويسافر الفريق إلى السويس للدخول في معسكر مغلق عقب إنتهاء التدريبات الجماعية المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.

ويستعد الفريق لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد السويس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.