شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز بديلا لمحمد هاني بعد صعوبة لحاقه بمباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على الدفع بأحمد رمضان بيكهام فى الجبهة اليمنى للفريق في مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها 18 أبريل الجاري في الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

واستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على الدفع بأحمد رمضان بيكهام في مبارة الزمالك أساسياً لتعوض غياب محمد هاني الظهير الأساسي للفريق والذي تأكد غيابه

عن القمة المرتقبة للإصابة في العضلة الضامة.

وشارك بيكهام في مباراة سيمبا التنزاني الأخيرة في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

وظهر بيكهام بشكل جيد أمام سيمبا لذا ينوي موسيماني الدفع به أساسياً في القمة المرتقبة التى تأتي وسط ظروف صعبة يعاني فيها الأهلي من غيابات كثيرة للإصابات.

من ناحية أخرى، يختتم الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة النصر غدا الأربعاء في دور الـ32 ببطولة كأس مصر، في المباراة التي ينوي الجهاز الفني لتحقيق الفوز فيها للاستمرار في الحفاظ على اللقب الذي توج به المارد الأحمر في النسخة الماضية عقب الفوز على طلائع الجيش في المباراة النهائية.

وينوي الجهاز الفني للأهلي الدفع بمجموعة من اللاعبين الاحتياطيين من أجل تجهيزهم للمباريات القادمة، خاصة اللاعبين الذين سيشاركون في مباراة القمة لتعويض اللاعبين المصابين ومعهم مجموعة من اللاعبين البدلاء مثل علي لطفي وسعد سمير وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا وصلاح محسن ووليد سليمان وناصر ماهر.