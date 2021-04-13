شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكو الأهلي لاتحاد الكرة بسبب فيديوهات مسيئة للاعبيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسلت إدارة نادي الزمالك شكوى رسمية للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم مدعمة ببعض الفيديوهات للاعبي الأهلي لتجاوزهم في حق نادي الزمالك.
وطالبت إدارة النادي بالكيل بمكيال واحد وتحقيق مبدأ العدالة في قرارات اتحاد الكرة تجاه جميع الأندية.
كانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك فتحت باب التحقيق مع الفيديوهات التي انتشرت مؤخرا بشأن بعض لاعبي الشباب بالنادي في أعقاب مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة ببطولة الجمهورية مواليد 1999.
وستتخذ إدارة النادي قراراتها وفقا للتحقيق الذي سيتم في هذا الشأن بما يتوافق مع مبادئ وقيم نادي الزمالك.
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