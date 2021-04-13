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الزمالك يشكو الأهلي لاتحاد الكرة بسبب فيديوهات مسيئة للاعبيه

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسلت إدارة نادي الزمالك شكوى رسمية للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم مدعمة ببعض الفيديوهات للاعبي الأهلي لتجاوزهم في حق نادي الزمالك.

وطالبت إدارة النادي بالكيل بمكيال واحد وتحقيق مبدأ العدالة في قرارات اتحاد الكرة تجاه جميع الأندية.

كانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك فتحت باب التحقيق مع الفيديوهات التي انتشرت مؤخرا بشأن بعض لاعبي الشباب بالنادي في أعقاب مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة ببطولة الجمهورية مواليد 1999.

وستتخذ إدارة النادي قراراتها وفقا للتحقيق الذي سيتم في هذا الشأن بما يتوافق مع مبادئ وقيم نادي الزمالك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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