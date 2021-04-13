الزمالك يشكو الأهلي لاتحاد الكرة بسبب فيديوهات مسيئة للاعبيه

وستتخذ إدارة النادي قراراتها وفقا للتحقيق الذي سيتم في هذا الشأن بما يتوافق مع مبادئ وقيم نادي الزمالك.

كانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك فتحت باب التحقيق مع الفيديوهات التي انتشرت مؤخرا بشأن بعض لاعبي الشباب بالنادي في أعقاب مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة ببطولة الجمهورية مواليد 1999.

محمد يوسف

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