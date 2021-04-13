بطولة إسبانيا: إصابة قائد ريال راموس بفيروس كورونا

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مدريد : أعلن ريال مدريد ثاني ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم، إصابة قائده سيرخيو راموس المبتعد حالياً عن الملاعب جراء اصابة في ربلة الساق اليسرى والغائب عن مباراة العودة أمام ليفربول الانكليزي في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الاربعاء، بفيروس كورونا.

وأفاد النادي المدريدي في بيان "جاءت نتيجة مسحة لاعبنا سيرخيو راموس إيجابية بكوفيد 19".

وبات راموس ثاني حالة إيجابية في ريال في خلال أسبوع، بعد المدافع الدولي الفرنسي رافايل فاران الثلاثاء الماضي، علماً أن الاخير لم يحصل بعد على الضوء الأخضر للالتحاق برفاقه.

ويتوجب على راموس الذي أصيب مع منتخب بلاده خلال النافذة الدولية أن يبتعد عن زملائه بعدما شوهد مرات عدة في المدرجات يشجع الفريق، آخرها أمام برشلونة في "الكلاسيكو" الذي خرج منه "لوس بلانكوس" منتصراً 2 1 في المرحلة 30 من "الليغا".

ويمرّ راموس (35 عاماً) بمرحلة صعبة في مسيرته، حيث خضع هذا المدافع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى في شهر فبراير 2021، ليعود إلى الملعب في منتصف آذار/مارس، قبل أن يغيب مجدداً عن مباراة الدوري أمام سلتا فيغو في 25 منه بعدما تلقى ضربة على الساق اليسرى.

ويحوم الشك حول مستقبل راموس مع نادي العاصمة حيث ينتهي عقده في 30 حزيران/يونيو المقبل من دون التوصل إلى اتفاق لتجديده.

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