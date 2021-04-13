مانشستر يونايتد يتراجع في قائمة أغلى أندية العالم

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خسر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تصنيفه كأحد أغلى ثلاثة أندية لكرة القدم على مستوى العالم، وفقا لقائمة فوربس لأغلى أندية العالم.

ونجح نادي برشلونة في اقتناص المركز الأول في تلك القائمة ليحل محل غريمه الدوري ريال مدريد، وذلك بعد أن سجلت القيمة المالية للنادي الكتالوني 4.76 مليار دولار.

وحل يونايتد رابعا في قائمة فوربس لأغلى أندية كرة القدم في العالم في حين انتقل بطل الدوري الألماني بايرن ميونيخ إلى المركز الثالث ليحل محل النادي الإنجليزي.

كما تحتل الأندية الانجليزية ليفربول، ومانشستر سيتي، وتشيلسي، والأرسنال، وتوتنهام أيضا مراكز بين أغلى عشرة أندية كرة قدم في العالم .

وتحتل أندية إيفرتون، وويست هام، وليستر سيتي المراكز 15 و18 و19 في قائمة فوربس.

وأكدت فوربس أن متوسط قيمة النادي في القائمة التي تتكون من 20 ناديا لكرة القدم ارتفعت بحوالي 30 في المئة في العامين الماضيين رغم انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن عائدات المباريات تراجعت إلى 441 مليون دولار، مما يشير إلى هبوط بواقع 9.6 في المئة مقابل المستويات المسجلة في موسم 2017-18.

ورغم تراجع النادي الإنجليزي في ترتيب القيمة المالية بين أغلى أندية العالم، لا يزال يونايتد هو النادي صاحب أعلى عائدات التشغيل، إذ سجل ارتفاعا بقيمة 167 مليون دولار في الموسم الكروي 2019-20 بإجمالي عائدات 643 مليون دولار.