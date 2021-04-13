شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يحدد 19 أبريل موعدا لفاصلة تحديد بطل المحترفين حال تساوى النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد تحديد يوم 19 أبريل موعدا لإقامة المباراة الفاصلة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر لتحديد بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 فى حال تساوى الأهلى و الزمالك فى النقاط عقب إنتهاء الجولتين المقبلتين المحدد لهما الخميس و الجمعة المقبلين .

يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 37 نقطة يليه الأهلى فى المركز الثانى بنفس الرصيد لفارق الأهداف ، و فى حالة التعادل فى قمة الجمعة سيتم اللجوء لمباراة فاصلة خاصة إذا فاز كلال الفريقيان فى مباراتهما بالجولة قبل الأخيرة المحدد لها الخميس .



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قرر مسئولو إتحاد اليد عدم حضور الجماهير فى قمة نهائى دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 المحدد لها الجمعة المقبلة بين فريقا الأهلى و الزمالك فى صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

تقام الجولة الثالثة عشرة بدورى المحترفين للرجال يوم 15 أبريل بمواجهات بين كل من: الزهور مع الأهلى والزمالك مع الطيران وطلائع الجيش مع سبورتنج وهليوبوليس مع الأولمبى، على أن تشهد الجولة الأخيرة لقاءات بين الأهلى مع الزمالك والزهور مع الطيران وهليوبوليس مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الأولمبى.

كما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و24 إبريل الجارى.

ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن يقام فى اليوم التالى مباراتى تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.