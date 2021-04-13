شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: الزمالك بطل الدوري وأرشح طارق حامد للمنتخب الأوليمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد اسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق، ذكريات شهر رمضان الكريم في سن الطفولة، وقال تيجانا الكرة المصرية في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: رمضان زمان حاجة والآن حاجة تانية خالص، قديماً كان هناك الكثير من التجمعات واحتفالية خاصة وكنا بنلم من بعض لعمل زينة رمضان، وكان لرمضان طعم أخر، وخاصة أو يوم في الفطار، وكان هناك يوم مخصص كإفطار جماعي للمنطقة كلها.

أضاف: والدتي كانت بتعمل لنا الكنافة، وكنا دائماً نتبادل الحلويات مع الجيران، كنت نتجمع كلنا كأسرة، وكنت ألعب كرة قبل الفطار بساعتين، كنا عاملين دوري في منطقتنا وكانت الجوائز عبارة عن طاقم فانلات.

واصل: بدأت صيام من سن 8 سنوات بالتدريج حتى الظهر ثم العصر واليوم كاملا، والدي توفى وأنا في عمر سنة واحدة وربتني والدتي وأشقائي الكبار وبدأت الصيام بشكل كامل في سن 12 سنة، دائما أول يوم فطار مع والدتي.

وعن طقوس يومه في رمضان قال تيجانا: أستيقظ الواحدة ظهرا في نهر رمضان ولي طقوس لقراءة القرآن بعد صلاة العصر، وأحب ختم القرآن في رمضان، وأول يوم لابد من وجود المحشي والملوخية والحمام والشوربة على السفرة، ولا أحب الافطار في الخارج، وبحب متابعة المسلسلات وتابعت مسلسل الاختيار في رمضان الماضي ويجب تخليد ذكرى الأبطال الذين ضحوا من أجلنا، وهذا يحسب لإعلام المصريين.

واصل: جمال عبد الحميد وربيع ياسين وأسامة عرابي وحسام وإبراهيم حسن وأحمد رمزي، كانوا يتألقوا بالتخصص في رمضان، لأنهم في الطبيعي كانوا لا يأكلون كثيراً في يوم المباراة ورمضان كان بالنسبة لهم ليس عقبة كبيرة مع المباريات.

واختتم: الزمالك بطل الدوري لحالي، وحسام حسن أفضل مدرب هذا الموسم، والونش أفضل لاعب حتى الآن، والشناوي أفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب محترف في الدوري المصري هو فرجاني ساسي، والاتحاد السكندري والمصري سيكونا الحصان الأسود في هذا الموسم، وأرشح صلاح والشناوي وطارق حامد للمنتخب الأوليمبي.