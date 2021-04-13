شكرا لقرائتكم خبر عن سفر ثنائى المصارعة إلى بلغاريا للمشاركة فى الدورة المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار على سفر الثنائى ندى مدنى و طارق فتحى ، لاعبى منتخب المصارعة ، إلى بلغاريا للمشاركة فى الدورة العالمية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 يوليو المقبل ، ومن المقرر أن تقام البطولة فى الفترة من 5 إلى 8 مايو المقبل ، بصوفيا بلغاريا.

تأتى الموافقة على مشاركة الثنائى فى الدورة المؤهلة ، لضمان تأهل اكثر عدد من لاعبى المنتخب إلى أولمبياد طوكيو ، و بالتالى لتوافر فرصة أكثر لتحقيق ميداليات اولمبية فى الاولمبياد .

وتأهل من لاعبى منتخب المصارعة كل من محمد ابراهيم كيشو ، عبد اللطيف منيع ، محمد مصطفى ، هيثم فهمى ، سمر حمزة ، و ايناس خورشيد .

ويحتل لاعبو منتخب المصارعة المركز الثانى فى عدد المتأهلين إلى الأولمبياد فى الألعاب الفردية، بعد الرماية، حيث تأهل من لاعبى منتخب المصارعة 6 لاعبين حتى الآن، وهم كل من سمر حمزة، إيناس خورشيد، عبد اللطيف منيع، هيثم فهمى، محمد مصطفى، بالاضافة إلى محمد ابراهيم كيشو .

وفى المقابل نجد الرماية تأهل كل من عزمى محيلبة، أحمد زاهر، يوسف حلمى، شيماء حشاد، ماجى العشماوى، سامى عبد الرازق، عبد العزيز محيلبة، رضوى عبد اللطيف، مسكات على، أسامة السعيد، مصطفى حمدى، بالإضافة إلى الزهراء شعبان.