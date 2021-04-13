شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اليد السابق يغادر المستشفى بعد تحسن حالته من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر هشام نصر رئيس اتحاد اليد السابق المستشفي عقب تحسن حالته من الوعكة الصحية التى تعرض لها في الايام الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا .

وقال هشام نصر في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه خرج من المستشفي مساء أمس عقب شعوره بتحسن مؤكدا أنه حاليا أفضل من الفترة الماضية مما جعل الطبيب المشرف على العلاج يسمح له بمغادرة المستشفي واستكمال العلاج بمنزله .

وقال نصر أن شدة الاعراض التى شعر بها بسبب فيروس كورونا ألمته وقرر الانتقال للمستشفي لتلقي العلاج وهو ما تم تحت اشراف مسئولي المستشفي ولكن بعد شعوره بتحسن تدريجي حتي وصل لحالة أفضل أمس غادر المستشفي .

وكان علاء السيد، المشرف العام على المنتخبات الوطنية لكرة اليد السابق، قد اكد من قبل على استقرار حالة هشام نصر رئيس اتحاد اليد السابق الذى تم إيقافه من قبل الاتحاد الدولى بداعى اختراق الفقاعة الطبية، بعدما تم نقله إلى المستشفى بسبب تطور أعراض إصابته بفيروس كورونا الأحد الماضى.

وقال علاء السيد فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إن إستقرار الحالة الصحية لهشام نصر رئيس اتحاد اليد السابق جاءت بمساعدة الأجهزة و أدوية بروتوكول فيروس كورونا مؤكدا على أن الأعراض هاجمته فى الأيام الأخيرة بقوة .