شكرا لقرائتكم خبر عن إٍسماعيل يوسف: شيكابالا أهم عنصر في إسعاد جماهير الزمالك أخر 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق، على موهبة محمود عبد الرزاق شيكابالا نجم القلعة البيضاء، وقال يوسف في تصريحات لبرنامج "الحريف" على إذاعة أون سبورت إف إم: لا تجوز المقارنة بين اللاعبين من حيث المهارة، لأن كل زمن له نجومه وظروفه وفي النهاية المتعة مشتركة بين الجميع، المواهب قلت كثيراً في الجيل الحالي، رغم أن في السابق لم يكن متوفراً الكثير من الأمور مثل أخصائي التغذية والطبيب النفسي وتدريبات الاستشفاء، قديماً كان هناك الكثير من الأسماء أما الآن أصبح مجرد لاعب أو لاعبين في الفرق الكبيرة.

أضاف: شيكابالا لاعب كبير ولم يقدم كل ما في طاقته لظروف خارجة عن إرادته، وفي أخر 10 سنوات شيكابالا مثل عنصر مهم جداً في إٍسعاد جماهير الزمالك.

واصل: كل إمكانيات الأندية أصبحت مسخرة لخدمة اللاعبين، كنا نلعب على ملاعب صعبة جداً قديماً، كل الأمور تطورت الآن، بعض الإصابات كانت تعني الاعتزال لكن الآن الطب تطور، ولذلك كان يجب أن يكون التفوق أكبر.

أكمل: قصة الاحتراف أصبحت موضوع غريب، كنا نبقى في النادي 7 و8 سنوات على الأقل، وكان هناك صعوبة كبيرة جداً في الانتقال من نادي لنادي، الآن الموضوع أصبح سهلاً، الآن اللاعب في نادي ما يقبل القميص ويلتحق بنادي أخر بعد يومين ويقبل قميصه أيضاً.

واختتم تيجانا: يجب أن يكون هناك سقف في أسعار اللاعبين لأن الموضوع أصبح في منطقة أخرى، ومينفعش أدفع 40 مليون للاعب في الموسم ولا أحصل على بطولات، يجب وضع ضوابط.