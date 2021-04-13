شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون لمعاونيه: هنلعب القمة حتى لو بحكام مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي رغبته في خوض مباراة الأهلي المقبلة والمقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الدورى، وذلك في ظل الانباء التي ترددت عن وجود اتجاه بتأجيل المباراة.

وكشف كارتيرون لمعاونيه خلال الاجتماع الذي عقده معهم عقب مباراة تونجيث السنغالي في دوري أبطال أفريقيا، بأنه يرغب في خوض القمة حتي لو بحكام مصريين وفقا لما اعلنه اتحاد الكرة، مشددا علي أن الغيابات التي يعاني منها الأهلي في صفوفه كثيرة وستجعل كفة الزمالك هي الأرجح في المباراة.

ويغيب عن صفوف الأهلي في مباراة الزمالك كل من ياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول ومحمد الشناوي واجايي وحمدي فتحي، في المقابل فان صفوف الزمالك تكاد تكون مكتملة قبل مباراة القمة وهو ما جعل كارتيرون يؤكد لمعاونيه انه يرغب في خوض المباراة ويتمني عدم تأجيلها ، واصفا المباراة بانها سهلة علي الزمالك وصعبة علي الأهلي.

من ناحية أخرى قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك فتح باب التحقيق مع لاعبي فريق الشباب مواليد 99 وامام عاشور لاعب الفريق الأول بسبب مقاطع الفيديو التي انتشرت مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي عقب مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة ببطولة الجمهورية مواليد 1999، والتي قام فيها لاعبو الزمالك وامام عاشور بتوجيه سباب الي النادي الأهلي وبعض الشخصيات الاهلاوية في مقدمتها حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبقز

وأكدت إدارة نادي الزمالك في بيانا لها تم نشره علي الموقع الرسمي انها ستتخذ قراراتها وفقا للتحقيق الذي سيتم في هذا الشأن بما يتوافق مع مبادئ وقيم نادي الزمالك.

كما سترسل إدارة النادي شكوى للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم مدعمة ببعض الفيديوهات للاعبي الأهلي لتجاوزهم في حق نادي الزمالك.

وتطالب إدارة النادي بالكيل بمكيال واحد وتحقيق مبدأ العدالة في قرارات اتحاد الكرة تجاه جميع الأندية