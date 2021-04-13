شكرا لقرائتكم خبر عن قمة نهائى دورى محترفين اليد بين الأهلى والزمالك بدون جماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو إتحاد اليد عدم حضور الجماهير فى قمة نهائى دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 المحدد لها الجمعة المقبلة بين فريقا الأهلى و الزمالك فى صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر فى الجولة الأخيرة لدورى المحترفين .

يأتى عدم حضور الجماهير كإجراء أمنى و صحى كإجراء إحترازي للحماية من جائحة فيروس كورونا .

يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 37 نقطة يليه الأهلى فى المركز الثانى بنفس الرصيد لفارق الأهداف ، و فى حالة التعادل فى القمة سيتم اللجوء لمباراة فاصلة فى حالة استمرار التعادل فى التقاط ايضا بعد جولة الخميس .

تقام الجولة الثالثة عشرة بدورى المحترفين للرجال يوم الخميس المقبل بمواجهات بين كل من: الزهور مع الأهلى والزمالك مع الطيران وطلائع الجيش مع سبورتنج وهليوبوليس مع الأولمبى، على أن تشهد الجولة الأخيرة لقاءات بين الأهلى مع الزمالك والزهور مع الطيران وهليوبوليس مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الأولمبى.

كما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و24 إبريل الجارى.

ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن يقام فى اليوم التالى مباراتى تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.