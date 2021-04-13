شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. العجيزى يعترف بتقصيره فى الأهلى: لم أجد من ينصحنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية "كواليس" يتم الكشف عن بعضها، فيما يبقّى كثير منها سرا لا يعلم عنه أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصات التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

كواليس غرفة الملابس اليوم عن هانى العجيزى مهاجم الأهلى السابق بشأن الفترة التى قضاها فى الفريق الأحمر، واعترافه بأنه لم يكن مُلتزماً بنسبة 100% خلال تواجده فى القلعة الحمراء، موضحاً أنه لم يجد من يدعمه ويوجه له النصائح باستمرار خلال التجربة الأهلاوية، ولو كنت مُلتزماً بشكل أكثر لتغيّر وضعى للأفضل فى الأهلى.. لكنى لم أكن فى قمة التركيز كما أننى تأثرت سلباً بالشهرة والنجومية حلال وجودى فى القلعة الحمراء.

وتابع: "لعبت للأهلى وعمرى 22 سنة، وانسجمت مع أسماء كبيرة ونجو، والفريق كان يضم نجوما كبارا وقتها بقيمة تريكة وبركات ومتعب، وهذا له دور أيضاً في عدم مشاركتي أساسياً مع الفريق، مشيرا: "مانويل جوزيه كانت له استراتيجية غريبة بعض الشىء، وهي عدم ضمان المشاركة عندما تؤدي بشكل جيد، وقد واجهني سوء حظ، حيث تعرضت لإصابة طويلة في الحوض".

أضاف العجيزي أنه كان يأخذ حقن موضعية لكى يشارك فى التدريبات، وكان يظهر بشكل جيد في التمرين وعندما يصل المنزل يشعر بالإصابة"، متابعا: "طلبت الخروج للإعارة للاتحاد السكندرى، وأديت 6 أشهر معهم بشكل جيد، وعودتي كانت في وجود حسام البدري المدير الفني للأهلي".

وواصل: "إذا عاد بي الزمن وأنا في الأهلي، سألتزم خارج الملعب وداخله، ولم أكن ملتزما خارج الملعب بنسبة 100%، ولم أجد من يمنحني النصيحة، والشهرة أثرت علي بالسلب".