شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: الشوربة مصدر سعادتي على السفرة والفانوس أجمل ذكرياتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد محمد يوسف مدرب النادي الأهلي السابق، ذكرياته مع شهر رمضان الكريم عندما كان طفلاً صغيراً، كما كشف أيضاً عن أبرز طقوسه في الشهر الكريم، وقال محمد يوسف عبر برنامج "الفيلسوف" على إذاعة أون سبورت إف إم: عموما ماليش طلبات دقيقة في الأكل ومحدد جدا وبنصح أي زوج بأن يقدر عمل زوجته على مدار اليوم وأن يشكرها على ما تقوم به، لأن سعادتها أن تسمع كلام مقبول عن الوجبات التي تحضرها.

أضاف: لا أحب الأصناف الكثيرة على الأكل، الأن أفضل الوجبات البسيطة اللي نقدر ناكلها، ورمضان شهر العزومات ولا أحب أن يكون هناك كم هائل من الأكل يتم إهداره.

واصل: بالنسبة لي بفطر على التمر والشوربة أهم شئ بالنسبة لي وهي مصدر سعادتي على السفرة، وأغنية "وحوي يا وحوي"، المفضلة بالنسبة لي.

وعن ذكرياته مع فانوس رمضان قال يوسف: الفانوس زمان كان بشمعة لكن الآن الدنيا تطورت جدا، والفانوس كان أهم حاجة بالنسبالي وكان والدي ووالدتي حريصين على شراءه لي، وكنا بنفضل نلف بيه خاصة أول يوم، كنا بنفضل سهرانين في الشارع، الآن أفتقد هذه الأيام كان لها طعم مختلف.

واصل: لما بنزل المعادي ألاحظ وجود المسحراتي، لكن في منزلي حالياً لا يوجد مسحراتي، بحاول أجتهد لختم القرآن مرتين ولكن بختمه مرة واحدة.

واختتم: بحب هاني شاكر وفيلم العار هو فيلمي المفضل، وأرى أن أحمد شوبير حارس كبير جدا لعبت معه وحقق انجازات كبيرة ولعب على حارسين كبار في النادي، وندمت على قرار عودتي من الاحتراف.