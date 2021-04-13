موسيماني يفكر في استبعاد كهربا من التشكيل الأساسي أمام النصر



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يدرس بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عدم الاعتماد على جناح الفريق محمود عبد المنعم كهربا، في التشكيل الأساسي للفريق في المباراة المقبلة أمام النصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة النصر يوم الأربعاء ضمن مباريات الدور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وحسبما أفاد مراسل الخليج 365 فإن المران الرئيسي للأهلي شهد عدم الاعتماد على كهربا في التشكيلة الأساسية رغم الغيابات الكثيرة التي يُعاني منها الفريق.

ويعاني الأهلي من عدد من الغيابات مثل محمد محمود وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمود متولي وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وجونيور أجايي.

ومن المقرر أن يحسم موسيماني مصير اللاعب بعد مران اليوم الثلاثاء والذي سيعقبه الإعلان عن قائمة العناصر التي سوف تستعد لخوض هذا اللقاء.

وتجدر الإشارة إلى أن كهربا كان قد تلقى عقابًا من إدارة النادي بعد أزمة مع المدير الفني بيتسو موسيماني غاب على إثرها عن المباريات قبل أن يعود مطلع الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك يوم 18 من الشهر الجاري ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر دوري WE المصري.