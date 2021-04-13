مصدر بالزمالك لمصراوي: كارتيرون يدفع بالبدلاء أمام الحرس لإراحة الأساسيين للقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مراسل الخليج 365:

قال مصدر بنادي الزمالك، إن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول، قرر الاعتماد على مجموعة من اللاعبين البدلاء خلال مباراته أمام حرس الحدود بكأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع حرس الحدود غدًا الأربعاء في المباراة المؤجلة من دور الـ32 بكأس مصر.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن كارتيرون سيعتمد على البدلاء أمام الحدود، من أجل إراحة الأساسيين قبل مباراة القمة أمام الأهلي.

وعقب مواجهة الزمالك مع الحدود، سيبدأ الفريق الأبيض استعداداته لمواجهة الأهلي يوم 18 أبريل الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.