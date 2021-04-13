تقارير: صلاح لاعب "فريد".. وتعويضه في ليفربول صعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وصفت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بالـ"فريد"، مضيفة أن تعويضه سيكون صعبا.

وخلال تقرير نشرته الصحيفة اليوم الثلاثاء، أشادت خلاله بإمكانيات صلاح المميزة، لافتة إلى أنه منذ توقيعه قادما من روما الإيطالي أصبح أحد أفضل المهاجمين في العالم.

وانضم صلاح إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 17/18 قادما من روما الإيطالي في صفقة قُدرت قيمتها بـ40 مليون جنيه استرليني.

وقالت ليفربول إيكو في تقريرها، إن الأمر لا يقتصر على امتلاك صلاح إمكانيات فنية مميزة فقط، لكنه لاعب ذو قيمة عالية و"فريد" عندما تتم مقارنته بزملائه.

وأضافت أن جناح منتخب مصر، واحد من اللاعبين القلائل القادرين على تسجيل الأهداف وصناعة التمريرات الحاسمة بجانب تميزه بقدمه اليسرى وقلة تعرضه للإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيكون من الصعب على ليفربول استبدال صلاح بلاعب في نفس إمكانياته في حالة قرر المصري الرحيل عن آنفيلد.

ولفتت "ليفربول إيكو" إلى أنه إذا كان يورجن كلوب (مدرب الريدز) يرغب في الحفاظ على خطورة خط هجومه فقد يجد ضالته بين صفوف ليدز يونايتد، حيث ترك البرازيلي رافينيا لاعب الفريق انطباعا جيدا في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله قادما من صفوف رين الفرنسي في الصيف الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن رافينيا (24 عاما) لاعب أعسر وسريع وفي أول مواسمه بالدوري الإنجليزي سجل 6 أهداف وصنع مثلهم، وقد يكون بديل جيد لنجم المنتخب المصري.

جدير بالذكر أن ليفربول سيلتقي مع ليدز يونايتد يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الوري الإنجليزي الممتاز.