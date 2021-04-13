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إصابة راموس بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن اليوم الثلاثاء، إصابة الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد بفيروس المستجد.

ونشر النادي بيانا رسميا عبر موقعه الالكتروني، جاء فيه: "يعلن نادي ريال مدريد، إيجابية سيرجيو راموس في اختبار COVID-19 الأخير الذي تم إجراؤه".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مساء غد الأربعاء في إياب ربع نهائي ، علمًا بأن الملكي تفوق في لقاء الذهاب بنتيجة 3-1.

وغاب راموس عن المواجهة بسبب إصابته في الساق اليسرى كما تغيب عن لقاء الكلاسيكو ضد في الذي حسمه الميرنجي بنتيجة 2-1.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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