إصابة راموس بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن ريال مدريد اليوم الثلاثاء، إصابة الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد بفيروس كورونا المستجد.

ونشر النادي بيانا رسميا عبر موقعه الالكتروني، جاء فيه: "يعلن نادي ريال مدريد، إيجابية سيرجيو راموس في اختبار COVID-19 الأخير الذي تم إجراؤه".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول مساء غد الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن الملكي تفوق في لقاء الذهاب بنتيجة 3-1.

وغاب راموس عن المواجهة بسبب إصابته في الساق اليسرى كما تغيب عن لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة في الدوري الإسباني الذي حسمه الميرنجي بنتيجة 2-1.