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بالتزكية.. بيريز رئيسًا لريال مدريد حتى 2025

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن ، تعيين فلورينتينو بيريز في منصب رئيس النادي الإسباني بالتزكية حتى عام 2025.

وكان بيريز قد تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة النادي لفترة جديدة يوم الجمعة الماضي.

وفتح بيريز (رئيس النادي السابق والحالي) باب الترشح لانتخابات ريال مدريد، ولم يتقدم أي عضو بأوراق ترشحه لرئاسة النادي الملكي سوى بيريز.

وكان إنريكي ريكيلمي رجل الأعمال الإسباني، قد أعلن في وقت نيته في الترشح لرئاسة النادي الإسباني، قبل أن يتراجع عن موقفه.

جدير بالذكر أن بيريز تولى رئاسة نادي ريال مدريد لأول مرة في عام 2000 حتى استقالته في 2006، قبل أن يعود للمنصب مجددا في 2009 ويتم تزكيته في 2021 ليستمر حتى عام 2025.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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