بالتزكية.. بيريز رئيسًا لريال مدريد حتى 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن ريال مدريد، تعيين فلورينتينو بيريز في منصب رئيس النادي الإسباني بالتزكية حتى عام 2025.

وكان بيريز قد تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة النادي لفترة جديدة يوم الجمعة الماضي.

وفتح بيريز (رئيس النادي السابق والحالي) باب الترشح لانتخابات ريال مدريد، ولم يتقدم أي عضو بأوراق ترشحه لرئاسة النادي الملكي سوى بيريز.

وكان إنريكي ريكيلمي رجل الأعمال الإسباني، قد أعلن في وقت نيته في الترشح لرئاسة النادي الإسباني، قبل أن يتراجع عن موقفه.

جدير بالذكر أن بيريز تولى رئاسة نادي ريال مدريد لأول مرة في عام 2000 حتى استقالته في 2006، قبل أن يعود للمنصب مجددا في 2009 ويتم تزكيته في 2021 ليستمر حتى عام 2025.