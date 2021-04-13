إصابات الأهلي.. أجايي ينضم للقائمة ويغيب 4 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، إصابة النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق، بشد في العضلة الخلفية.

وتعرض أجايي للإصابة بالشوط الأول خلال مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني في الجولة السادسة من المجموعة الأولى بدوري الأبطال.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن أشعة السونار والرنين التي أجراها اللاعب في اليوم التالي للمباراة أثبتت إصابة أجايي بشد من الدرجة الثانية، وحاجته لفترة 4 أسابيع للعودة للملاعب من جديد.

وأوضح المصدر، أن أجايي سيخضع لبرنامج تأهيلي بدءًا من اليوم للتعافي من تلك الإصابة خاصة بعد الإطمئنان أن إصابته ليست تمزق في العضلة الخلفية، وإنما شد من الدرجة الثانية.

وتأهل الأهلي كثاني المجموعة لينتظر مواجهة أحد فرق الترجي التونسي، والوداد المغربي، وصنداونز الجنوب أفريقي، في ربع نهائي دوري الأبطال.

ويستعد الأهلي لمواجهة النصر مساء الأربعاء، في دور الـ32 لكأس مصر، قبل مواجهة الزمالك في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري يوم 18 إبريل الجاري.

ويفقد الأهلي خدمات محمد الشناوي، بعد تعرضه لأعراض فيروس كورونا، ليُجري المسحة للتأكد من حالته، فيما يغيب ياسر إبراهيم لمدة 15 يوما لإصابته بشد في العضلة الضامة.