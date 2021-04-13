رسميًا: ريال مدريد يعلن الولاية السادسة للرئيس فلورنتينو بيريز

أقيم في مدينة ريال مدريد الرياضية، اليوم الثلاثاء، حفل إعلان فلورنتينو بيريز رئيسًا للنادي الملكي بالتزكية، حتى عام 2025.

وجاء في بيان ريال مدريد على موقعه الرسمي: “تمت المصادقة على مرشح واحد من قبل اللجنة الانتخابية، وتعيين السيد فلورنتينو بيريز رودريغيز رئيسًا للنادي”.

وكان فلورنتينو بيريز هو الاسم الوحيد في سباق انتخابات رئاسة ريال مدريد، منذ أن فُتحت نافذة المرشحين المحتملين للتقدم في بداية الشهر الجاري، والتي انتهت أمس 12 أبريل 2021.

وظهر مرشح واحد فقط على الساحة الانتخابية لرئاسة ريال مدريد، وهو “إنريكي ريكلمي”، والذي أعلن انسحابه من السابق قبل أيام بعدما قرر النادي تقديم موعد الترشح.

وعبر إنريكي ريكلمي عن إنزعاجه من تقديم الموعد لهذا الأسبوع، وأكد أن ذلك التصرف ضغط على المرشحين وجعل تقديم الأوراق شبه مستحيل.

ويواجه فلورنتينو بيريز، ولايته السادسة كرئيسٍ لريال مدريد، بعد أن سبق له ترأس النادي بين سنة 2000 و2006، قبل أن يعود في عام 2009 وسيبقى مع الفريق حتى عام 2025.

ومنذ أن تولى فلورنتينو بيريز رئاسة ريال مدريد لأول مرة في يوليو 2000، فاز ريال مدريد بـ47 لقبًا في كرة القدم وكرة السلة.

فاز فريق كرة القدم بـ26 لقبًا: دوري أبطال أوروبا (5)، كأس العالم للأندية (5)، كأس السوبر الأوروبي (5)، الدوري الإسباني (5)، كأس ملك إسبانيا (2) وكأس السوبر الإسباني (5).

من جانبه فاز فريق كرة السلة بـ21 لقبًا: كأس أوروبا (2)، كأس الانتركونتيننتال (1)، الدوري الإسباني (6)، كأس ملك إسبانيا (6) وكأس السوبر الإسباني (6).