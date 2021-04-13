أخبار ريال مدريد | الحظ العاثر يلاحق راموس حتى اثناء إصابته!

واصل الحظ العاثر ملاحقة قائد فريق ريال مدريد “سيرخيو راموس” بعدما أعلن النادي الملكي اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد، اثناء إصابته العضلية في ربلة ساقه اليسرى.

وكشف ريال مدريد عن إصابة راموس في بيان رسمي نشره على حسابه في موقع تويتر: “يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أن مسحة لاعبنا سيرخيو راموس أعطت نتيجة إيجابية في اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أجري له”.

وسبق لسرخيو راموس تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن ريال مدريد لأكثر من 30 يومًا، وعاد في منتصف مارس الماضي، قبل أن يتعرض لإنتكاسة أخرى اثناء تواجده مع المنتخب الإسباني في نهاية الشهر ذاته.

وغاب راموس عن مباراة ريال مدريد أمام إيبار في الدوري الاسباني ضمن الجولة 29، كما غاب عن مواجهة ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، وبرشلونة في الليجا يوم السبت الماضي، وكان من المقرر إستبعاده ايضًا من مواجهة الريدز في إياب التشامبيونزليج مساء غد الأربعاء.

وبتلك الإصابة الأخيرة “فيروس كورونا“، ستزداد فترة غياب سيرخيو راموس عن ريال مدريد، لأنها ستشكل عائقًا كبيرًا أمام استكمال برامجه العلاجية من الإصابة العضلية.