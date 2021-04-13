شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يتحدث عن مزايا مبابى قبل مواجهة بايرن ميونخ بدوري الابطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بقدرات زميله كيليان مبابي، قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، علمًا بأن الفريق الباريسي فاز في لقاء الذهاب بميونخ بنتيجة 3-2.

وقال نيمار في مقابلة مع مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية: «لقد تعلمت من كيليان كيف أكون فرنسيًا، كما ساعدني على تعلم اللغة أيضًا، أنا مدين بجزء كبير من اندماجي هنا له».

وأضاف "لقد تأثرت كثيرًا بشخصية مبابي، إنه متفهم للغاية، ودائمًا تراه مبتسمًا ومهذبًا ولطيفًا مع الجميع، وربما هذا هو سبب تفاهمنا وصداقتنا منذ أول مقابلة لنا».

وتابع:«أتيحت لي فرصة رؤية مبابي وهو يتدرب، حيث أراقب سرعته ومهاراته في المراوغة وكذلك ذكاءه، كما يتحلى بتواضع كبير لمواصلة ذلك التطور».

وختم: مبابي فتى ذهبي، السرعة وحدها لا تجعلك لاعبًا فذّا، عليك أن تكون ذكيًا لكي تستفيد من سرعتك بشكل صحيح، وهذا ما يفعله، هو ليس ذكيًا وسريعًا للغاية فحسب، ولكنه يمتلك أيضًا قدرات فريدة في المراوغة.