شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن عرض خارجي للمثلوثي وإتجاه للإستغناء عن اللاعب نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز الإستغناء عن حمزة المثلوثي الظهير الايمن لعدم قناعة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بمستواه منذ تولي المدير الفني المسئوولية.

وبحسب مصادر لـ«المصري اليوم» أحد مسئوولي القلعة البيضاء طلب من وكيل لاعبين البحث للاعب التونسي عن عرض خارجي للإستغناء عنه بنهاية الموسم الجاري.

وتدرس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك،، برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، تجميد فرجاني ساسي لاعب الوسط المدافع بالفريق الكروي الأول بعدما تردد خلال وسائل الإعلام السودانية توقيعه لنادي الهلال السوداني للانتقال إليه خلال الموسم المقبل.

وقالت مصادر داخل نادي الزمالك لـ«المصري اليوم» إن أحد مسؤولي اللجنة المؤقتة تواصل مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، وطالبة بعدم الاستعانة باللاعب التونسي بعدما رفض كل محاولات التجديد مع الفريق ويستعد لمغادرة النادي نهاية الموسم الجاري.

كشفت تقارير سودانية عن دخول نادي الهلال في تفاوض مع فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

فرجاني ساسي ينتهي عقده مع الزمالك في 30 يونيو المُقبل، وحتى الآن لم يجدد رغم تصريحات مسؤولي القلعة البيضاء بأن رغبة التجديد مشتركة بين الطرفين ولكن الأمور المادية هي العائق الوحيد.