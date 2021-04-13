شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: اتحاد الكرة خرق اللوائح في أزمة الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك ان اتحاد الكرة خرق لائحة دوري الشباب عندما اعلن عن مباراة فاصلة بين الاهلي والزمالك يوم 20 ابريل الجاري رغم ان لائحة البطولة تمنح لقب البطولة للزمالك بإعتباره متصدر المسابقة حتى نهايتها.

وقال يحيى ان اللائحة تؤكد على انه في حالة إلغاء البطولة يتم منح اللقب للفريق المتصدر ،وشدد يحيى على انه يتمسك بقراره بالإنسحاب من البطولة بعد تحديد المباراة الفاصلة.

أكد عمر الدردير، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي قررت عدم المشاركة في المباراة الفاصلة التي أعلن عنها اتحاد الكرة لحسم بطولة الجمهورية للشباب مواليد 1999.