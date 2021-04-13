شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خارطة الطريق التى حددها الاتحاد الدولى لليد للجنة المؤقتة للاتحاد المصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى، خطاب الى اللجنة المؤقتة التى تدير الاتحاد المصرى لليد يتضم ن خارطة الطريق التى حددها الاتحاد لتقوم اللجنة التى يترأسها محمد الأمين، بتنفيذها خلال الفترة المقبلة ، تحت رقابة المسوؤلين بالاتحاد الدولى.

وتضمنت خارطة الطريق عدد من البنود هم:

.1يقوم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد السابق بتسليم اللجنة المؤقتة، بصورة فورية، جميع المسائل الفنية والمالية والإدارية الخاصة بالاتحاد المصري لكرة اليد بحضور ممثل عن اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة المصرية

. 2 .تقوم اللجنة المؤقتة بإدارة وتنسيق الأعمال اليومية لكرة اليد في مصر على المستويين المحلي والدولي من مقر الاتحاد المصري لكرة اليد. 3 .تقوم اللجنة المؤقتة بمتابعة وتنفيذ البرنامج التح ضيري للمنتخب المصري للرجال المشارك في دورة الألعاب الأولمبية 2020 .سيكون الاتحاد الدولي لكرة اليد تحت تصرف اللجنة المؤقتة لأي نوع من المساعدة والدعم لضمان أفضل تمثيل للمنتخب المصري للرجال في دورة الألعاب الأولمبية القادمة

. 4 .تقدم اللجنة المؤقتة إلى الاتحاد الدولي لكرة اليد كل أسبوعين تقارير عن الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المهام الموكلة إليها 5 .ستقوم اللجنة المؤقتة – تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة اليد – بمراجعة النسخة الأخيرة من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة اليد، والذي تم إرساله إلى الاتحاد الدولي لكرة اليد في 11 يونيو 2017 ، والنظر في الملاحظات التي أرسلها الاتحاد الدولي لكرة اليد في 15 يونيو 2017 . 6 .بعد الإنتهاء من تنفيذ النقطة 5 ، سيتم إرسال النسخة النهائية من النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة اليد إلى إدارة الشؤون القانونية بالاتحاد الدولي لكرة اليد للمراجعة النهائية والموافقة عليها. ترسل نسخة منها إلى اللجنة الأولمبية المصرية للعلم.

بعد الإنتهاء من تنفيذ النقطة 6 والحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة اليد على النسخة النهائية من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة اليد، ستدعو اللجنة المؤقتة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد المصري لكرة اليد ببند واحد في جدول الأعمال ، وهو "الموافقة على النسخة النهائية من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة اليد الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة اليد" سيتم إرسال دعوة الجمعية العمومية غير العادية إلى أعضاء الاتحاد المصري لكرة اليد المسجلين قبل عام 2017 ، بينما سيتم فحص الأعضاء الذين تم منحهم العضوية بعد ذلك بشكل قانوني قبل إدراجهم في قائمة المؤتمر

. 8بعد أن تتم الموافقة على النسخة النهائية من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة اليد من قبل الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري لكرة اليد، سيتم إرسال النسخة النهائية للاتحاد المصري لكرة اليد موقعة على كل صفحة إلى الاتحاد الدولي لكرة اليد كما ستنشر اللجنة الأولمبية المصرية لائحة النظام الأساسي الجديد للاتحاد المصري لكرة اليد في الجريدة الرسمية.

9.بعد النشر الرسمي للنظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة اليد، يجب على اللجنة المؤقتة الدعوة إلى جمعية عمومية انتخابية للاتحاد المصري لكرة اليد لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة اليد

. 10سيثوم الاتحاد الدولي لكرة اليد بتشكيل لجنة انتخابات محايدة لمراقبة والإشراف على إجراءات الدعوة لعقد جمعية عمومية انتخابية للاتحاد المصري لكرة اليد بالإضافة إلى الإمتثال لطلبات المرشحين حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة اليد. سيتم إبلاغ اللجنة المؤقتة بمهام لجنة الانتخابات بعد التصديق النهائي للائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة اليد.

وسيقوم الاتحاد الدولي لكرة اليد بمراقبة تنفيذ خارطة الطريق المذكورة أ عن قرب وتقديم تقرير إلى مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة اليد .