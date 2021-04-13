شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وحرس الحدود.. كارتيرون يمنح فرصة للبدلاء في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك على منح فرصة لعدد من اللاعبين البدلاء اللذين لم يشاركوا مع الفريق منذ توليه المسئوولية من بينهم اسامه فيصل و سيف الدين الجزيري و احمد عيد وغيرهم من اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

ويرغب المدرب الفرنسي في مشاهدة كافة اللاعبين حتى يحدد احتياجاته في الموسم المقبل.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكرا مغلقا اليوم الثلاثاء في أحد فنادق مدينة السويس، استعدادا لمواجهة حرس الحدود. ويسافر الفريق إلى السويس للدخول في معسكر مغلق عقب انتهاء التدريبات الجماعية المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في الكأس، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد السويس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتأتي المسحة الطبية للفريق ضمن البروتوكول المتبع قبل مواجهات الزمالك في بطولتي الدوري المصري وكأس مصر، للكشف عن فيرس كورونا.