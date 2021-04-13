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إصابة قائد ريال مدريد بكورونا قبل مواجهة ليفربول

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هبة الله محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض لاعب جديد في صفوف ريال مدريد إلى الإصابة بفيروس قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

إذ أعلن ريال مدريد رسميًا إيجابية مسحة القائد الإسباني سيرجيو راموس بفيروس كورونا.

وظهر ذلك خلال المسحة النهائية قبل مواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد في عودة ربع نهائي .

وعلى الرغم من غياب راموس عن لقاء العودة بسبب الإصابة العضلية التي عانى منها أثناء تواجده في معسكر منتخب إسبانيا، إلا أنه أصيب أيضًا بفيروس كورونا.

وكان المدافع الفرنسي رافايل فاران قد غاب عن لقاء الذهاب أمام ليفربول في الدور ربع النهائي بسبب إصابته بفيروس كورونا أيضًا.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد قد وضع قدمًا في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز ذهابًا على ليفربول بثلاثية مقابل هدف وحيد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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