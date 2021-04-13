شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. فلورنتينو بيريز يفوز بفترة رئاسة جديدة حتى 2025 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فلورنتينو بيريز بفترة رئاسية جديدة لنادي ريال مدريد.

ولم يترشح أحد أمام بيريز، وهو ما اعتبره المجلس الانتخابي الذي اجتمع الليلة الماضية، والذي ترأسه خوسيه مانويل دي كارلوس جراو، أنه «بما أنه لم يترشح أحد آخر للمنصب وطبقاً للمادة رقم 40 من اللوائح السارية للنادي، فقد تم إعلان فوز فلورنتينو بيريز رودريجيز رئيساً لريال مدريد».

وسيستمر بيريز في منصبة حتى عام 2025، وهي الفترة السادسة له في تاريخه مع النادي، وأكمل بيريز يوم 3 أبريل، وبالتوافق مع مباراة إيبار، المباراة رقم 1000 كرئيس لريال مدريد، المنصب الذي تولاه على مرحلتين (2000- 2006 و2009 حتى الآن)، ليتوج بإجمالي 26 لقباً: 5 لدوري أبطال أوروبا، و5 لليجا، و5 لكأس العالم للأندية، و5 لكأس السوبر الإسباني، و4 لكأس السوبر الأوروبي، و2 لكأس الملك.