شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي في الصدارة .. والزمالك يهزم الترسانة في دوري كرة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك على نظيره الترسانة، في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين بالجولة السادسة عشرة بدوري الكرة الطائرة.

وانتهت المباراة لصالح الفارس الأبيض بنتيجة (3-0).

كما تغلب رجال طائرة الأهلي على سبورتينج في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين، على صالة سبورتينج بالإسكندرية.

وأنهى الأهلي المباراة لصالحه بنتيجة (3-0) ليستكمل سلسلة انتصاراته للفوز ببطولة الدوري.

فيما حقق طلائع الجيش فوزًا على الداخلية بنتيجة (3-1)، كما نجح الاتحاد السكندري في الفوز على الطيران بنتيجة (2-3).

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري لكرة الطائرة برصيد 46 نقطة، ويأتي الزمالك في الوصافة برصيد 41 نقطة، وطلائع الجيش في المركز الثالث برصيد 35 نقطة.