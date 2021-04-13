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الأهلي في الصدارة .. والزمالك يهزم الترسانة في دوري كرة الطائرة

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هبة الله محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك على نظيره الترسانة، في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين بالجولة السادسة عشرة بدوري الكرة الطائرة.

وانتهت المباراة لصالح الفارس الأبيض بنتيجة (3-0).

كما تغلب رجال طائرة الأهلي على سبورتينج في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين، على صالة سبورتينج بالإسكندرية.

وأنهى الأهلي المباراة لصالحه بنتيجة (3-0) ليستكمل سلسلة انتصاراته للفوز ببطولة الدوري.

فيما حقق طلائع الجيش فوزًا على الداخلية بنتيجة (3-1)، كما نجح الاتحاد السكندري في الفوز على الطيران بنتيجة (2-3).

ويحتل الأهلي صدارة لكرة الطائرة برصيد 46 نقطة، ويأتي الزمالك في الوصافة برصيد 41 نقطة، وطلائع الجيش في المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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