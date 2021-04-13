وست بروميتش ينعش آماله بالبقاء

أنعش وست بروميتش ألبيون آماله الضئيلة بالبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه ساوثمبتون 3- صفر الاثنين في المرحلة الحادية والثلاثين.

وضرب وست بروميتش ألبيون بقوة في الشوط الأول وحسمه بثنائية للبرازيلي ماتيوس بيريرا (32 من ركلة جزاء) والاسكتلندي ماثيو فيليبس (35)، قبل أن يضيف الإيرلندي كالوم روبنسون الهدف الثالث في الشوط الثاني (69).

وأهدر جيمس وارد-براوس ركلة جزاء لساوثمبتون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع تصدى لها الحارس سام جونستون.

وهو الفوز الثاني على التوالي لوست بروميتش بعد الأوّل على تشيلسي 5-2، والخامس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق ثماني نقاط خلف نيوكاسل صاحب المركز السابع عشر وآخر الناجين من الهبوط الى الدرجة الأولى (الثانية عملياً).

في المقابل، مني ساوثمبتون بخسارته الخامسة عشرة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة فتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر.

وجاءت خسارة ساوثمبتون قبل مواجهته ليستر سيتي في نهاية الأسبوع في نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.