شكرا لقرائتكم خبر عن كيميش: بايرن سيتأهل لأنه الفريق الأفضل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «أنا مقتنع بأننا سنتأهل لأننا الفريق الأفضل». يعتقد محرّك وسط بايرن ميونيخ الألماني جوشوا كيميش أن فريقه البافاري قادر على قلب خسارته ذهاباً أمام ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي، عندما يحلّ عليه الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

سقط حامل اللقب 2-3 الأربعاء الماضي في عقر داره أليانز أرينا، ما يعني أن بطل ألمانيا في آخر ثمانية مواسم سيكون مطالباً بالفوز بفارق هدفين على سان جرمان أو الفوز بفارق هدف مع تسجيله على الأقل أربعة أهداف لبلوغ نصف النهائي.

أكّد كيميش في مقابلة على موقع ناديه الرسمي الإثنين: «في مباراة الذهاب كنا الطرف الأفضل، حتى إذا لم تعكس النتيجة هذا الأمر، للأسف».

وأضاف: «النتيجة ستعتمد كثيراً على نفسيتنا، لكن أيضاً على فاعليتنا».

توقع اللاعب البالغ 26 عاماً القادر على شغل مراكز عدة: «شكّلوا خطورة ثلاث مرات وسجلوا ثلاثة أهداف. فضلاً عن ذلك، لا أذكر فرصاً باريسية كثيرة».

وسدد لاعبو بايرن 12 مرة على مرمى سان جرمان ذهاباً وسجلوا هدفين، فيما بلغ عدد تسديدات سان جرمان بين الخشبات ثلاث كرات فقط.