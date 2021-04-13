شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعقد جلسة مع اموتو .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى جلسة خاصة مع النيجيرى أوستن أموتو مهاجم الفريق طالبه فيها بضرورة التركيز والضغط على مدافعى المنافسين من أجل استخلاص الكرة خاصة وأن اللاعب يتمتع بقوة بدنية هائلة تتيح له ذلك، وعليه تسخير امكانياته لتحقيق مصلحة الفريق.

كما لفت المدير الفنى للمصرى نظر اللاعب إلى ضرورة الاهتمام باستغلال الفرص التى تتاح له أمام المرمى، مؤكدا أن نسبة تهديفه لا تمثل حجم المباريات التى شارك فيها مع الفريق بشكل أساسى حيث لم يحرز سوى ثلاثة أهداف فقط فى كافة المباريات التى شارك فيها فى الوقت الذى استطاع فيه عمر كمال عبد الواحد لاعب الوسط إحراز 8 أهداف .

ويستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف من مساء بعد غدا الخميس فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر باستاد برج العرب فى مواجهة صعبة .

ومن المقرر أن يجرى على ماهر بعد التغييرات فى تشكيلة الفريق أمام طلائع الجيش لإراحة بعض اللاعبين فى ظل توالى مباريات الدورى مع منح الفرصة للاعبين البدلاء لرؤيتهم على الطبيعة .