شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محمود كهربا "فولت الاهلى" يحتفل بعيد ميلاده الـ "27" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفي يوليو 2014، خاض كهربا فترة إعارة أخرى في الدوري السويسري ولكن هذه المرة مع نادي جراسهوبرز، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2014، ولعب 17 مباراة وأحرز هدفين وصنع مثلهما.

وفي أغسطس من عام 2015، انضم كهربا إلى صفوف نادي الزمالك حيث شارك مع الأبيض في 68 مباراة أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 19 هدفا، خلال ولايتين في القلعة البيضاء، تخللهما تجربة احتراف على سبيل الإعارة في اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، شارك خلالهم مع الفريق السعودي في 53 مباراة وأحرز 24 هدفا وصنع 9 غيرها.

دخل كهربا في أزمة كبيرة مع نادى الزمالك ، قبل مواجهة الأهلي في الدور الأول التي أقيمت في شهر مارس قبل الماضي، بسبب تجديد تعاقده والمقابل المادى، وهو ما جعل اللاعب يفسخ عقده مستندًا على عدم قانونية توثيق العقد واستخراج بطاقة مؤقتة لحين الفصل في الشكوى .

توج محمود "كهربا" بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز مع الزمالك موسم 2014-2015، كما حصل مع الفريق على بطولة كأس مصر "مرتين" موسمي 2014-2015 و2015-2016، كما توج مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

بعد رحيله عن الزمالك، لعب كهربا في صفوف نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي خلال الفترة ما بين أغسطس الماضي وحتى ديسمبرالماضي، شارك خلالهم في 5 مباريات فقط وأحرز هدفا واحدا.

شارك محمود عبد المنعم كهربا مع منتخب الفراعنة في 27 مباراة، أحرز خلالهم 4 أهداف وصنع مثلهم.

وقدم كهربا إلى الأهلي بعدما فسخ تعاقده مع أفيش البرتغالى، وسدد الشرط الجزائى، الذى بلغت قيمته 400 ألف دولار، وسط أزمة شغلت الوسط الكروي آنذاك بسبب الحديث عن عدم قانونية عقد اللاعب.

وبات كهربا على بُعد خطوتين من تحقيق إنجاز تاريخى ليصبح اللاعب الذى حصد كل البطولات، ففى حال تتويج كهربا ببطولة السوبر المحلى و الأفريقى مع المارد الأحمر سيكون قد حصل على كل البطولات، فقد سبق له التتويج بدورى الأبطال الأفريقى والدورى المصرى مع الأهلى والكونفدرالية مع الزمالك وكأس مصر أربع مرات، بواقع بطولتين مع الزمالك وواحدة مع إنبى وواحدة مع الأهلى، بجانب كأس السعودية وكأس الملك مع اتحاد جدة السعودى، بجانب مشاركته مع الاهلى فى كأس العالم للأندية وفوزه بالبرونزية.

وفي فترة وجيزة داخل جدران القلعة الحمراء ورغم عهود الالتزام والانضباط التى أقر بها اللاعب بعد عودته إلى البيت الأحمر، تعرض كهربا للكثير من العقوبات الثقيلة من قبل الإدارة بسبب خروجه عن قواعد الأهلي سواء مع زملائه أو مديره الفني.

وغرم الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، 200 ألف جنيه بسبب سوء السلوك، بالإضافة إلى حرمان اللاعب من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.

قال مصدر بالنادى الأهلى إن كهربا تحدث مع بيتسو موسيماني بطريقة غير لائقة عقب نهاية مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بسبب عدم مشاركته في المباراة أساسيا وخروجه من حسابات موسيماني، وانفعل على المدرب الجنوب افريقي بطريقة أغضبت موسيماني.

أوضح المصدر أن موسيماني عبر عن استيائه الشديد من تصرف محمود كهربا واشتكى الأمر للجهاز الفني الذي قرر معاقبته بالإيقاف وتغريمه ماليا.

في 22 فبراير 2020: إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم بعد أحداث مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك بالإمارات، ثم تخفيفها لـ10 مباريات من جانب لجنة الاستئناف.

وفي 2 سبتمبر 2020: غرامة مليون جنيه بعد خناقة مع محمد الشناوي قائد النادى الأهلى.

بينما في 9 فبراير 2021: الفيفا يحرمه ومعه الشحات من استكمال مونديال الأندية بداعى اختراق الاجراءات الطبية بعد مباراة بايرن ميونخ.

كهربا لم يشارك مع الأهلي حتى الآن سوى في 38 مباراة فقط خلال عام كامل سجل خلالهم 12 هدفاً وصنع 5 أخرين لزملائه بالفريق.