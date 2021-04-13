شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس ينتقد أزمة قمة الناشئين: الرياضة تدار بالفهلوه ويجب احترام المنافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أيمن يونس نجم الزمالك السابق، عن أزمة نهائي دوري الجمهورية مواليد 99، والذي جمع الأهلي والزمالك وانتهى بفوز شباب الأحمر بهدفين مقابل هدف، ليتساوى الفريقان في النقاط، وقال يونس عبر برنامجه "الفيلسوف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الخطوة الأخيرة في مباراة الناشئين كانت بها كسرة نفس، ورئيس الاتحاد قال ليه نكبر الموضوع، اللائحة ترتب مجريات اللقاء مثلاً الأهلي فاز على الزمالك 2/1، لو كان الزمالك يعلم مثلاً أنه يجب أن يتعادل ليفوز بالبطولة لكان رتم المباراة سيختلف.

أضاف: اللائحة تتدخل في فنيات اللعبة ومفاهيم كل مدير فني، الزمالك كان يلعب على ألا يخسر بثلاثة أهداف حتى لا يخسر البطولة، كل حاجة في الرياضة المصرية بقت فهلوه، على الرغم من أن الدولة تسير في اتجاه أخر وتتحدى الوقت لكن الرياضة في مصر نايمة.

وعن تصرفات إمام عاشور لاعب الزمالك عقب المباراة قال أيمن يونس: كل لقاء كرة أصبح أزمة عندنا، وجزء من أنك أهلاوي أو زملكاوي هو احترامك للمنافس، المبادئ وأخلاق الناشئين أصبحت خاطئة يجب أن نعلم اللاعبين كيف يتعاملون مع بعضهم البعض واحترام تقاليد اللعب لا يجب التعامل مع الملعب بغير الاحترام، مثلما تتعامل مع المسجد أو الكنيسة، لا توجد حرب بين الأهلي والزمالك التربية على هذا الأمر شئ خاطر.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك فتح باب التحقيق مع لاعبى فريق الشباب مواليد 99 وإمام عاشور لاعب الفريق الأول بسبب مقاطع الفيديو التى انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى عقب مباراة الزمالك والأهلى الأخيرة ببطولة الجمهورية مواليد 1999، والتى وجه فيها لاعبو الزمالك وإمام عاشور سبابا إلى النادى الأهلى وبعض الشخصيات الأهلاوية فى مقدمتها حسن حمدى رئيس الأهلى الأسبق.

وأكدت إدارة نادى الزمالك فى بيان لها تم نشره على الموقع الرسمى أنها ستتخذ قراراتها وفقا للتحقيق الذى سيتم فى هذا الشأن وسيخضع له أمام عاشور ولاعبو فريق 99 بما يتوافق مع مبادئ وقيم نادى الزمالك، كما سترسل إدارة النادى شكوى للجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم مدعمة ببعض الفيديوهات للاعبى الأهلى لتجاوزهم فى حق نادى الزمالك، وتطالب إدارة النادى بالكيل بمكيال واحد وتحقيق مبدأ العدالة فى قرارات اتحاد الكرة تجاه جميع الأندية.