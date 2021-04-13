شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى للسلة يقرر إعادة مباراة مصر و اوغندا الملغاة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الأفريقى لكرة السلة إعادة مباريات المنتخب الأوغندى التى كان من المقرر أن يتم خوضها خلال التصفيات الأفريقية ، التى اقيمت الأشهر الماضية ، و المؤهلة للبطولة الأفريقية برواندا أغسطس المقبل .

كان الاتحاد الأفريقى للسلة قرر إلغاء كل مباريات منتخب اوغندا بسبب ظهور حالات كورونا بين لاعبى المنتخب ، لتتقدم أوغندا بطلب لإعادة المباريات ، و هو ما تم بالفعل .

المباريات التى لم يتم خوضها من جانب المنتخب الاوغندى كانت أمام كل من المنتخب المصرى ، و منتخب المغرب، والرأس الاخضر ، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد المباريات خلال الفترة من 15 يونيو الى 15 يوليو ، لوضع جدول المباريات الثلاثة .

مباراة منتخب مصر أمام اوغندا ستكون نتيجتها تحصيل حاصل للفراعنة ، خاصة وأن مصر تأهلت رسميا للبطولة الأفريقية ، بالفوز على كل من الرأس الأخصر ، و المغرب فى المرحلة الثانية من التصفيات .