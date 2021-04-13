شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد الشناوي صفعة قوية للأهلي قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمة جديدة تلقتها جماهير النادي الأهلي خلال الساعات الماضية، والتي لم تكد تستفيق من خسارة 5 لاعبين من القوام الأساسي للفريق الأحمر وتأكد غيابهم عن مباراة القمة المرتقبة مع الزمالك بالدوري العام والمقرر إقامتها يوم 18 أبريل، حتى تلقت صدمة قوية بإصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا.

وعلى مدار الأيام الماضية، لم تشعر جماهير الأهلي بقلق كبير بسبب غياب الخماسي، علي معلول، وجونيور أجاي وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ومحمد هاني عن الفريق، على الرغم من قوة تأثيرهم بالفريق وأنهم يشكلون أهم عناصر القوام الأساسي، غير أن إصابة محمد الشناوي جاءت لتربك جميع الحسابات.

على اعتبار أن حارس المرمى هو نصف الفريق، لم يمنحه من ثقة لزملاؤه على أرض الملعب، ولأنه يمثل أخر خط دفاعي لفريقه، يعتبر محمد الشناوي أكثر من نصف الفريق بالنسبة لجماهير الأهلي خاصة مع تألقه بالمواسم الماضية، ليلعب دوراً محورياً في تتويج الأهلي بالكثير من البطولات، كان أخرها برونزية كأس العالم للأندية، وأبرزها دوري أبطال أفريقيا ومن بعدها تصدياته لركلات الجزاء في نهائي كأس مصر.

خلال الموسم الجاري فقط، شارك محمد الشناوي في 20 مباراة مع الأهلي، خرج بشباك نظيفة في 10 مباريات، بينما استقبلت شباكه 13 هدفاً في 10 مباريات أخرى من بينها هدفي بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية.

إصابة الشناوي قبل مباراة هامة مثل لقاء القمة، خلقت حالة من التوتر بين جماهير الأهلي، وهو ما يجبر لجنة التخطيط بالنادي على ضرورة إعادة النظر في إمكانية ضم حارس مرمى بالانتقالات الصيفية المقبلة يكون على قدر الإمكانيات الفنية التي تتناسب مع الفريق الأحمر في غياب الشناوي.