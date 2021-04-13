شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 176 هدفا تنصب حسن الشاذلى زعيماً على هدافى الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر الكرة المصرية بالكثير من الأرقام المميزة التى حفرها نجوم الساحرة المستديرة بالاجتهاد والمثابرة، لإسعاد الجماهير المصرية الذواقة إلى الكرة الجميلة دون الوقوف على انتماء محدد أو فريق بعينه، ورقم اليوم هو أحد الأرقام المميزة كتبه صاحبه بحروف من ذهب وظل صامداً لعقود، هو رقم الراحل حسن الشاذلى كبير هدافى الدورى المصرى.

ولد الشاذلى فى منطقة روض الفرج، وبدأ مشواره مع كرة القدم مبكرا جدًا، حيث انضم إلى نادى المستقبل الشعبى أحد الأندية الشعبية فى المنطقة قبل أن يكمل عامه الـ14، حيث كانت الأندية الشعبية وملاعب المدارس وقتها منتشرة فى كل مكان.

انتقل الشاذلى للعب بالترسانة عام 1957 والتحق بفريق 16 سنة بالنادى، كان معه زميله مصطفى رياض وحرب الدهشورى ومحمود حسن.

أحرز الشاذلى لقب هداف الدورى 4 مرات ويعد صاحب أكبر نسبة تهديف فى المسابقة الدورى حيث أحرز 34 هدفًا موسم 74 / 75.

حصل الشاذلى على وسامين للرياضة تقديرا لموهبته، وعمل كمدير فنى للترسانة، وصعد بهم من دورى الدرجة الثانية إلى الممتاز بعدما استمر أربع سنوات بعيداً عن الأضواء، كما أنه استطاع اكتشاف العديد من اللاعبين وبالطبع أبرزهم "محمد أبو تريكة" نجم الترسانة والأهلى السابق.

ويعتبر الشاذلى الهداف الأول لمصر فى بطولات كأس الأمم حتى بطولة أنجولا 2010، وأيضا أحد كبار الهدافين فى تاريخ هذه البطولة، حيث يحمل فى رصيده 13 هدفا لمصر فى بطولات كأس الأمم الأفريقية سجلها أعوام 1962- 1963- 1970، وعمل كمحلل مباريات بقناة النيل للرياضة الفضائية.

حسن الشاذلى أعلى لاعب تسجيلا للأهداف فى تاريخ الدورى المصرى بـ176 هدفا، حصل على لقب هداف الدورى المصرى 4 مرات، رقم قياسى أعوام 63 و65 و67 و75، وهو ثاني أكثر لاعب تسجيلا لمصر فى بطولات أفريقيا وهداف بطولة الأمم الأفريقية بغانا عام 1963، كما حصل على بطولة الدورى مرة واحدة، وبطولتين للكأس مع الترسانة، بدأ الشاذلى مشواره مع بطولة الأمم الأفريقية فى بطولة 63 التى أقيمت بإثيوبيا ثم بطولة 70 بالسودان و74 بالقاهرة.

وسجل الشاذلى 107 أهداف فى الأندية الاتحاد السكندرى والزمالك والأندية الأولمبية.