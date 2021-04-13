الامارات | محمد عمر: سيتم سحب شارة التحكيم من أي حكم دولي حال كثرت أخطاؤه

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: سيتم سحب شارة التحكيم من أي حكم دولي حال كثرت أخطاؤه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، الحكم الدولي السابق محمد عمر أن "اللجنة ستسحب شارة التحكيم الدولية من أي حكم دولي حال كثرت أخطاؤه التحكيمية خلال قيادته للمباريات"، مشددا على أنه سيكون هناك تقييم شامل لجميع الحكام ودرجاتهم والمردود الذي يقدمه كل حكم.

وقال محمد عمر في تصريحات صحافية عقب اجتماع عقدته لجنة الحكام مع قضاة الملاعب بمقر اتحاد الكرة أمس: الحكم الدولي غير الملتزم وكثير الأخطاء ستسحب منه الشارة الدولية، وقد تحدثنا مع الحكام في هذا الخصوص، وأوضحنا لهم أن الشارة الدولية ليست ملكا شخصيا للحكم، وإنما للحكم الذي يقدم أداء تحكيميا أفضل، ولديه القدرة على التمثيل المشرف للتحكيم الإماراتي".

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