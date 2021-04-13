شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك بحضور 100 مشجع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حددت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة 100 فرد لحضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك يوم 18 أبريل الجارى، باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى الممتاز>

وخصصت اللجنة 25 فردا للأهلى ومثلهم للزمالك، بجانب 50 فردا آخرين للمنظمين والرعاة، على أن يتم إرسال الأسماء فى كشوف لاتحاد الكرة والجهات الأمنية.

وقررت اللجنة مخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتوفير 15 كاميرا لإذاعة ونقل مباراة القمة ببهدف القضاء على أخطاء تقنية الفيديو فى مباراة القمة المرتقبة، وتوفير أكثر من زاوية للحكم على كل لعبة فى المباراة، بحيث يتخذ حكم الفيديو القرار الصحيح فى الحالات المثيرة للجدل.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا أكد فيه موقفه والتمسك بحكام مصريين لمباراتىّ القمة المقبلتين بين الأهلى والزمالك بالدورى