شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لمحمد الشناوى للتأكد من إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي لمسحة طبية خلال الساعات المقبلة، للكشف عن فيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة المسحة الأولى إيجابية.

وتلقى النادى الأهلي صدمة خلال الساعات الماضية بعدما اشتكى محمد الشناوى من بعض أعراض فيروس كورونا، لذا غاب عن مران الأمس وخضع لمسحة جاءت نتيجتها إيجابية.

ومن المقرر أن يخضع حارس الأهلي لمسحة أخرى خلال الساعات لمقبلة للتأكد من نتيجة المسحة الأولى، وتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ويغيب محمد الشناوى عن مباراة الأهلي والنصر، المقرر لها التاسعة والنصف من مساء غد الأربعاء، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر بسبب الإيقاف.

وحال تأكد إصابة محمد الشناوى بفيروس كورونا سيغيب الحارس الدولي عن مباراة الزمالك المرتقبة، المقرر لها الأحد المقبل، في بطولة الدوري المصري الممتاز.