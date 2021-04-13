شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوج ببطولة الجمهورية لكرة الماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق كرة الماء بالنادي الأهلي مواليد 2004 بلقب بطولة الجمهورية، بعد الفوز الذي حققه على نادي الشمس.

وأقيمت المباراة في حمام سباحة نادي هليوبوليس، وقدم خلالها فريق كرة الماء بالنادي الأهلي 2004 عرضًا قويًّا، ونجح في الفوز بالمباراة، بنتيجة (6-9) ليحقق لقب بطولة الجمهورية.

وكان الاتحاد المصري للسباحة قد أطلق على البطولة «كأس طارق الصغير»، مدير جهاز السباحة التوقيعية والغطس بالنادي الأهلي الذي وافته المنية قبل أيام قليلة.

وحصل أحمد أسامة، مدرب فريق كرة الماء بالأهلي 2004، على جائزة أفضل مدرب في البطولة، كما فاز اللاعب عمر مهند بجائزة أفضل حارس مرمى، بينما حصل علي عمرو على كأس هداف البطولة.

وأعرب أحمد أسامة، مدرب الفريق، عن سعادته بالحصول على البطولة، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا، من أجل تحقيقها، موجهًا الشكر إلى مجلس إدارة النادي على الدعم الكبير الذي يقدمه للفريق.

ويرأس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي وائل عزت، ويعاونه محمد فاضل، نائب رئيس الجهاز، ‏ومحمود حسن مديرًا لجهاز كرة الماء، ومدحت فرج، نائب مدير الجهاز، ووليد وصفي مدير قطاع الناشئين، وأحمد أسامة مدرب فريق 2004، وباسم زينهم مدرب حراس المرمى، وعمرو ممدوح المدير ‏الإداري، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا فنيًّا، وأحمد سمير إخصائيًّا للتأهيل، ‏والحسن محمد طبيبًا.‏