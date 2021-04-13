شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب قوى الأهلي| فرق الرجال والسيدات تفوز ببطولة الجمهورية للكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكنت فرق ألعاب القوى بالنادي الأهلي «رجال - سيدات» من الحصول على درع بطولة الجمهورية للكبار، التي أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل الجاري على ملاعب المركز الأوليمبي بالمعادي.

واستطاعت إسراء عويس، لاعبة النادي الأهلي، تحقيق رقم قياسي جديد في مسابقة الوثب الطويل، بمسابقة 6.48م.

ونجح عمرو هاني سليمان في تحقيق رقم التأهل لبطولة العالم لألعاب القوى المقرر إقامتها في أغسطس المقبل، في مسابقة 200م عدو.

وتمكن إبراهيم يسري من تحقيق رقم التأهل لبطولة البحر المتوسط، التي ستقام خلال شهر يونيو المقبل.

واحتل فريق رجال ألعاب القوى بالنادي الأهلي المركز الأول برصيد 311 نقطة، كما احتل فريق السيدات المركز الأول أيضا برصيد 254.5 نقطة.

وفي مسابقات الرجال احتل المركز الأول كل من:

شهاب عبد العزيز في مسابقة قذف القرص، وعبدالله عادل في مسابقة الجري 5كم، وأحمد رجب في مسابقة 100م/عدو، وباسم يحيى في الوثب الطويل, ورامي سعيد 110م/حواجز، وإيهاب عبد الرحمن في منافسات رمي الرمح، ومصطفى عادل في منافسات 800م/جري، وطارق قاسم في منافسات 400م/ حواجز، وإبراهيم يسري في منافسات 200م/عدو، ومصطفى هشام في منافسات «إطاحة بالمطرقة».

كما احتل عبد اللطيف محمد وعبد الرحمن أحمد، وكريم عدلي، وأحمد السمان، المركز الأول في منافسات تتابع 4/400م.

وفي مسابقات السيدات احتلت المركز الأول كل من:

بسملة عبد الحميد في مسابقة 5كم جري، وريما أحمد في مسابقة قذف القرص، وإسراء عويس في الوثب الطويل، وإيمان منصور 400م/ عدو، وشهد فؤاد في منافسات القفز بالزانة، وديان مختار في منافسات السباعي المركب، وسلمى محسن في رمي الرمح.

كما احتلت كل من نورهان محمد وشروق سيد وشيماء سمير وإسراء عويس المركز الأول في منافسات تتابع 4/100م.

كما جاءت ليلى خالد وصفاء محمود وسلوى طارق ونورين حسن في المركز الأول ضمن منافسات تتابع 4/400م.

وفاز بالمركز الأول في منافسات تتابع 4/400م مختلط، كل من هنا نصر، وشريف أمان، وإيمان منصور، وأحمد أمجد.

ويقود جهاز ألعاب القوى بالنادي الأهلي، ياسر داوود رئيسًا ومديرًا فنيًّا، والمدربون محمد فتحي ومحمد مسرجة وياسر فتحي ومحمد كمال وهيثم نور الدين وتامر رفاعي وعبد النعيم إبراهيم وحمدان الصادق ووليد عبد اللطيف وخالد شوقي والحفني عبد المقصود ومدحت عبد النبي، فيما يضم الجهاز الإداري كلا من عادل علي أبو بكر، المدير الإداري، ووليد عبد الوهاب الإخصائي الطبي، ووائل عبد العظيم إداريًّا.