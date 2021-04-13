شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يخضع لجراحة في الركبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أستون فيلا المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين إن المصري محمود حسن تريزيجيه سيغيب لفترة عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة بالركبة تتطلب الخضوع لجراحة.

وأصيب لاعب منتخب مصر (26 عاماً)، الذي خاض 21 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، في أربطة الركبة خلال الهزيمة 2-1 من ليفربول في الدوري يوم السبت.

وقال النادي في بيان: سيخضع تريزيجيه لجراحة قبل بدء فترة التأهيل ويتمنى الجميع في أستون فيلا لتريزيجيه التعافي الكامل والسريع.

ويستضيف فيلا، صاحب المركز 11 برصيد 44 نقطة من 30 مباراة، المتصدر مانشستر سيتي في المباراة المقبلة يوم 21 إبريل.