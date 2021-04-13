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تريزيجيه يخضع لجراحة في الركبة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أستون فيلا المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين إن المصري محمود حسن تريزيجيه سيغيب لفترة عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة بالركبة تتطلب الخضوع لجراحة.

وأصيب لاعب منتخب مصر (26 عاماً)، الذي خاض 21 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، في أربطة الركبة خلال الهزيمة 2-1 من في الدوري يوم السبت.

وقال النادي في بيان: سيخضع تريزيجيه لجراحة قبل بدء فترة التأهيل ويتمنى الجميع في أستون فيلا لتريزيجيه التعافي الكامل والسريع.

ويستضيف فيلا، صاحب المركز 11 برصيد 44 نقطة من 30 مباراة، المتصدر مانشستر سيتي في المباراة المقبلة يوم 21 إبريل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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