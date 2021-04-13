أزمة بطولة 99 تتواصل.. الزمالك يعلن رفضه خوض المباراة الفاصلة أمام الأهلي.. واتجاه للتصعيد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الزمالك عن رفضه خوض المباراة الفاصلة أمام الأهلي، والتي أعلن عنها الاتحاد المصري لكرة القدم لحسم بطولة الجمهورية للشباب مواليد 1999.

وقال عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي، إن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، رفضت خوض المباراة.

وأكد الدردير أن إدارة النادي طالبت باعتماد تتويج الزمالك بالبطولة وفقاً للائحة التي أرسلها اتحاد الكرة لكل الأندية.

وتابع: "إدارة النادي قررت اللجوء لمركز التسوية والتحكيم في حالة عدم اعتماد تتويج الزمالك بالبطولة وفقا للوائح كما ستلجأ للمحكمة الرياضية الدولية في حالة عدم الحصول على حق النادي وستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادي".

واختتم الدردير تصريحاته بأن اللائحة واضحة وصريحة وتنصف نادي الزمالك مشددا على أن النادي يطالب فقط بالعدالة والحصول على حقه.

من جانبه، قال بدر حامد٬ رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك٬ إنه فوجئ بالمشهد العبثي الذي حدث أمس فى مباراة الأهلي مع القلعة البيضاء لدوري 99 وذلك بعد حالة اللغط حول تحديد هوية البطل.

وأضاف "حامد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "ten" أمس الإثنين، أن اتحاد الكرة لم يرسل لائحة جديدة ولذلك من المفترض أن تطبق اللائحة القديمة والمواجهات المباشرة ليس لها محل من الإعراب لأن الدوري من دور واحد.

وتابع: إقامة مباراة فاصلة بين الأهلى والزمالك خارج السياق واذا كانوا يريدون منح اللقب للقلعة الحمراء فليتفضلوا ولن نلعب اللقاء الفاصل وأحمد مجاهد أخطأ بتأكيد أن هذه البطولة ليس لها قيمة وأتمني أن يعتذر بعد تصريحاته.

وكان فريق الشباب بنادي الزمالك مواليد 99، خسر من الأهلي بهدفين مقابل هدف، يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية لدوري الجمهورية.

‏‎‏‎وسجل إمام عاشور هدف فريقه الوحيد أمام نادي الأهلي، من ركلة جزاء فى الدقيقة 67 من عمر اللقاء بعد تسجيلها فى شباك مصطفى شوبير حارس مرمي المارد الأحمر ، بينما سجل ثنائية النادي الأهلي مصطفى فوزي، وفهد جمعة فى اللقاء الذي جمع الفريقين، فى الجولة الأخيرة من مسابقة دوري الجمهورية.