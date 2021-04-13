شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الميدانى يقود دفاع الاتحاد السكندرى أمام دجلة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى على الاستعانة باللاعب السورى عمر الميدانى فى قيادة دفاع زعيم الثغر فى مباراة الفريق أمام وادى دجلة المقرر لها الخميس المقبل فى ثمن نهائى كأس مصر.

ويغيب اللاعب منذ قرابة ثلاثة أشهر عن المشاركة مع الاتحاد السكندرى حيث تعرض للإصابة بنزلة برد والتهاب رئوى اضطر العميد على إثره لاستبعاده تمام من الفريق لعدم انتقال العدوى لزملائه.

وباقتراب تماثل اللاعب للشفاء منحه حسام حسن بعض الوقت لاستكمال جاهزيته البدنية والفنية، بعدما تم استدعاؤه لتمثيل منتخب بلاده، وكان من المقرر أن يعود للاتحاد بعد انتهاء الأجندة الدولية مطلع هذا الشهر لكنه تأخر عن العودة ما حرمه من المشاركة مع الفريق فى مباراة المقاولون الأخيرة.

وانضم الميدانى لتدريبات فريقه قبل 72 ساعة، وشارك فى فوز الاتحاد على شبابه برباعية وديا، فى اللقاء الذى أقيم السبت الماضى، بعد العودة من سوريا، للمشاركة مع منتخب بلاده.

وكان الاتحاد السورى لكرة القدم قد أرسل خطابا رسميا منتصف الشهر الماضى يُشير إلى طلب استدعاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى عمرو الميدانى، للانضمام لصفوف منتخب بلاده، حيث خاض اللاعب مباراتين وديتين مع منتخب بلاده، المباراة الودية الدولية الأولى أمام منتخب البحرين فى المنامة يوم 25 مارس الماضى، بينما كانت المباراة الودية الدولية الثانية أمام منتخب إيران فى طهران يوم 30 من الشهر نفسه.