شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة كروية جديدة مرشحة لتشكيلة الزمالك الأساسية لموقعة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح حمدى علاء، لاعب الزمالك الشاب، أحد المرشحين بقوة للتواجد فى تشكيلة فريقه، خلال مباراة حرس الحدود، المقرر لها غدا الأربعاء على ملعب استاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وصعد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، يوسف أسامة نبيه وحمدي علاء ثنائى فريق الشباب، للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق الأول اليوم، فى إطار حرص الجهاز الفنى على منح الفرصة للاعبين الموهوبين فى قطاع الناشئين بالمشاركة فى تدريبات الفريق الأول لاكتساب الخبرات.

وتأكد غياب الثنائى أشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو عن تشكيلة الزمالك الأساسية فى مباراة حرس الحدود، بسبب الإيقاف، ليدخل حمدى علاء بقوة فى حسابات كارتيرون للمشاركة في لقاء الحرس، خاصة بعد تألقه الملفت مع فريق الشباب بالزمالك خلال المباريات الأخيرة ببطولة الجمهورية خاصة أمام الإسماعيلي والأهلي، وإجادته اللعب على الأطراف.

وشهد تدريب الزمالك اليوم، انتظام الثنائى إمام عاشور وأحمد عيد، بعد قرار العفو من الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث كان الثنائى اعترضا على قرارات المدير الفنى مما أدى لمعاقبتهم بالتدريب مع الناشئين.

وكان الثنائي يخوضان مرانا مع فريق الشباب بالنادي، وشاركا في مباراة الأهلي أمس ببطولة دورى الجمهورية للشباب، وقرر كارتيرون العفو عنهما وعودتهما مرة أخرى للفريق الأول بعد التزامهما بالعقوبة.