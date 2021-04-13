شكرا لقرائتكم خبر عن مرحب شهر الصوم.. نجوم الكرة يتألقون فى إطلالات رمضانية خاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحلول شهر رمضان الكريم يعيش نجوم الكرة حالة خاصة مثل غيرهم، تتسم بالروحانية وأداء العبادات والإكثار من أعمال الخير، واستقبل نجوم الساحرة المستديرة الشهر المبارك بإطلالات مميزة وأجواء خاصة ظهرت واضحة فى الأزياء الرمضانية والتقاط الصور مع فانوس رمضان.

وأظهر بعض نجوم الكرة مثل النجم العالمى محمد صلاح، فرارى الفراعنة وليفربول الإنجليزى، التجهيزات التى قام بها فى منزله بوجود زينة رمضان، حيث نشر صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وفى الخلفية زينة رمضان، صحبها يتعليق "أتمنى لكل شخص رمضان مبارك".

أما أحمد حمودى لاعب الأهلى والزمالك السابق، والذى اختفى لفترة طويلة عن الملاعب، فظهر بشكل مختلف ونيولوك جديد، بعدما التقط الصور داخل منزله بجوار فانوس رمضان، حيث ظهر مطلقاً لحيته فى مظهر غير معتاد عنه.

بينما ظهر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، فى صور تذكارية مع أولاده بجوار فانوس ضخم وضعه داخل منزله لإضفاء الأجواء الرمضانية بداخله.

ولجأ بعض النجوم الآخرين إلى بعض الصور التركيبية، بتركيب صورتهم على بعض الأجسام الكرتونية التى ترتدى الجلباب، مثل مؤمن زكريا لاعب الأهلى وأحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك، كما احتفل أيضاً محمد عبد المنصف وعمار حمدى بطريقتهم الخاصة.



ابو الفتوح



احمد حمودي



جنش واولاده



جنش



حمودي



عمار حمدي



محمد صلاح



محمد عبد المنصف