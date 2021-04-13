شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. زيزو يسعى لطى صفحة الأزمات والعودة للإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى أحمد سيد زيزو لاعب نادى الزمالك لطى صفحة الأزمات بعد العودة من الإيقاف، الذى تسبب فى غيابه عن مواجهة حرس الحدود، المقرر لها غدا الأربعاء على ملعب استاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويطمح زيزو فى التركيز داخلالمستطيل الأخضر خلال المرحلة المقبلة من أجل العودة للإبداع مجددا فى صفوف القلعة البيضاء وعدم الانشغال بملف تجديد عقده فى الفترة الحالية.

ويرغب كارتيرون فى إعادة "زيزو" للتشكيل الأساسى بعدما جلس اللاعب على مقاعد البدلاء فى المباراة الماضية أمام تونجيث السنغالى، وتمت الاستعانة بخدماته فى الشوط الثانى بعد خروج محمود عبد الرزاق شيكابالا.

وطالب المدير الفنى من أحمد سيد زيزو أن ينصب تركيزه داخل المستطيل الأخضر فقط، والعمل على نسيان كل الأزمات التى تحيط به، أو الحديث عن تعديل عقده وتلك الأمور التى قد تؤدى لفقدان اللاعب تركيزه وتؤثر على مستواه.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للاعب أحمد سيد زيزو: